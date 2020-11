Pais sem saberem se têm faltas justificadas para ficar com filhos

Alexandra Inácio Hoje às 08:28 Facebook

Governo ainda não esclareceu se vai manter o apoio dado às famílias que precisem de acompanhar crianças menores de 12 anos nas duas pontes antes dos feriados de dezembro.

Com escolas, creches, jardins de infância e ATL fechados nas próximas duas segundas-feiras, há pais que ainda não sabem se terão as faltas justificadas, se terão de meter dois dias de férias ou perder dois dias de salário para ficar em casa com os filhos. "Quando uma medida é anunciada, é preciso pensar em todos, mesmo que sejam uma minoria", critica o presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap). "Há famílias aflitas, sem alternativa, que vão arriscar deixar os filhos com os avós ou sozinhos em casa", alerta Jorge Ascenção.

A suspensão das aulas dos ensinos Básico, Secundário e Superior, nos dias 30 e 7 de dezembro, foi anunciada pelo primeiro-ministro no sábado como uma forma de tentar controlar o crescimento da pandemia. Na segunda-feira, o país registou 4044 novos casos de infeção e 74 mortes por covid-19. Estão internadas 3241 pessoas, 498 em cuidados intensivos.