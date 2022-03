Pais tentam resgatar bebés nascidos de barriga de aluguer na Ucrânia

Emília Monteiro Hoje às 08:12 Facebook

Cerca de 100 bebés nascerão nos próximos meses de barrigas de aluguer. As famílias, portuguesas, estão sem notícias.

Há dois dias que um casal português está na fronteira da Polónia com a Ucrânia a tentar chegar aos filhos gémeos que nasceram através de gestação de substituição. Os bebés nasceram com 34 semanas e estarão à guarda de uma funcionária da clínica que tratou do processo do casal. Sem teste genético, nem qualquer registo de nascimento, porque todos os organismos públicos ucranianos estão encerrados, os bebés não podem passar a fronteira. Do lado polaco, os pais portugueses, também por causa da guerra, não conseguem entrar no país. Este caso está sinalizado pelas autoridades nacionais, que procuram uma solução para trazer bebés e pais para Portugal. Mas há situações que, aparentemente, não têm solução à vista.

A Ucrânia permite realizar legalmente a gestação de substituição (ou barrigas de aluguer) e há cerca de cem gravidezes já concretizadas que ninguém arrisca dizer como vão terminar. "Sabemos que há nascimentos previstos para março e os pais não estão a conseguir contactar as clínicas onde fizeram a fertilização e não sabem quem são as gestantes nem se estão em segurança", disse ao JN Cláudia Bancaleiro, da direção da Associação Portuguesa de Fertilidade (APF).