Palco do novo líder do PCP será nas ruas

Desconhecido do grande público e sem palco no Parlamento, o novo secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, terá de compensar na rua a sua falta de mediatismo, deixando para os deputados o frente-a-frente com António Costa e seu Governo. Com aposta reforçada na luta dos trabalhadores, será eleito uma semana antes da greve do dia 18 na Função Pública. Vai correr o país, como já fazia com o atual líder e enquanto membro do Secretariado do Comité Central que assegura a ligação ao Norte, onde costuma passar metade da semana.

Escolhido sem "unanimidade", mas com "ampla convergência", segundo relatos de Jerónimo de Sousa, terá como missão inverter o declínio eleitoral e dar novo fôlego à Oposição, após a encruzilhada da geringonça.

Cumpridos quase 18 anos de liderança de Jerónimo, que também deixa a bancada do PCP por razões de saúde, os comunistas desvalorizam a falta de notoriedade de Paulo Raimundo, embora conhecido das bases.