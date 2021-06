PAN aberto a viabilizar orçamentos se houver possibilidade de diálogo

Hermana Cruz Hoje às 13:03 Facebook

Twitter

Partilhar

"Somos um partido de oposição mas não somos um partido do contra". É assim que André Silva sintetiza o PAN, ao fim de sete anos como porta-voz, quatro dos quais como deputado único com maior iniciativa legislativa do que a bancada do PS.

Um PAN sempre disponível para viabilizar orçamentos, se existir abertura para o diálogo e para se introduzirem medidas do partido. Mas crítico quanto a quem saiu e continua a receber "uma renda" à custa do trabalho do PAN.

"A política é a arte de conseguir fazer pontes, agora mantendo a independência. O PAN tem sido um partido de oposição, mas não na perspetiva tradicional, que é aquela de um partido de oposição nunca viabilizar um Orçamento", refere André Silva, justificando a viabilização dos orçamentos do Governo PS.