O PAN anunciou, esta quinta-feira, que vai abster-se na votação final do Orçamento de Estado 2021.

Juntamente com a abstenção de Cristina Rodrigues, do PCP e do PEV (anunciadas na quarta-feira) na votação do Orçamento, seria necessário apenas a abstenção do PAN para que o documento fosse viabilizado.