PAN apoia candidatura de Ana Gomes à Presidência da República

O partido Pessoas Animais e Natureza, PAN, anunciou, esta quinta-feira o apoio a Ana Gomes na corrida à Presidência da República.

O anúncio foi feito esta quinta-feira de manhã por Inês Sousa Real, deputada do PAN na Assembleia da República.

"A Comissão Política do PAN decidiu que o partido não poderia colocar-se à margem desta eleição. O ideário e o projeto político do PAN não poderiam autoexcluir-se deste processo, que decorre num momento importante para o país", disse Inês Sousa Real.

"Por isso mesmo, sendo esta uma eleição de pessoas e não de partidos, o PAN decidiu apoiar a candidatura de Ana Gomes à presidência da República", anunciou a deputada do PAN.

"Ana Gomes é uma candidata forte e independente, que vai ao encontro dos ideário e dos valores do PAN", justificou Inês Sousa Real, considerando que a socialista é "a única candidata que se apresenta como humanista, progressista, europeísta e que sente a emergência climática que vivemos e as preocupações também dos nossos jovens".

O PAN "revê-se no percurso meritório e corajoso de Ana Gomes ao serviço dos direitos humanos, seja na defesa da independência de Timor-Leste, seja na denúncia das atrocidades do regime ditatorial etíope, seja na luta pela libertação dos presos políticos ou até no envolvimento no regime de aprovação de sanções europeias a paíes ou instituições responsáveis pela violação destes direitos".

Numa declaração aos jornalistas, na qual sublinhou que "estas eleições vão ocorrer num momento muito particular para o país", Inês Sousa Real considerou que as presidenciais "serão também um combate pela democracia e pela defesa da Constituição", a lei fundamental do país.

"Nas próximas eleições, é preciso assegurar não só a derrota clara do populismo antidemocrático, do populismo racista, machista, homofóbico e xenófobo, mas também conseguir derrotar à segunda volta o conservadorismo de um estilo presidencial que não demarca linhas vermelhas na salvaguarda ambiental, e cuja candidatura representa o crescimento de um projeto de bloco central que é bastante nefasto para a democracia", afirmou, sem citar nomes.

O PAN é o segundo partido a anunciar o apoio à antiga eurodeputada, depois de o Livre o ter feito no final de setembro.

A diplomata e ex-eurodeputada socialista Ana Gomes confirmou no início de setembro que vai ser candidata a presidente da República.