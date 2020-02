PAN defende eutanásia como "ato de bondade"

Hermana Cruz Hoje às 16:26 Facebook

Para André Silva, o Parlamento está, nesta quinta-feira, a decidir se "um ato de bondade" continua a ser "um crime punível com pena de prisão".

O porta-voz do PAN criticou, nesta quinta-feira, quem se dedica a "espalhar um manto de medo e a anunciar rampas deslizantes de retrocessos civilizacionais". " O sofrimento é uma experiência pessoal e intransmissível. Muito mais do que uma dor ou outro sintoma físico ou psicológico, o sofrimento é uma dependência, uma indignidade, uma ausência de ser, uma falta de sentido, e é agoniante sofrer por se saber que depois do sofrimento só há sofrer", afirmou André Silva, ao apresentar o projeto de lei do Pessoas-Animais-Natureza.

Para André Silva, "é extremamente paternalista e insultuoso" dizer que as respostas são os cuidados intensivos. Acresce que o PAN acredita que despenalizar a eutanásia é "defender um direito humano fundamental que está para cumprir".

Garantindo que o projeto de lei do partido resolve os riscos que alguns vêm na despenalização da eutanásia, André Silva colocou o debate desta quinta-feira no campo da "empatia" e da "autodeterminação". E criticou quem defende o referendo.

"O referendo é um instrumento importante e que se deve respeitar. Não pode ser um mecanismo a ser usado e banalizado como o último reduto dos que querem travar o alargamento da autonomia e da autodeterminação das pessoas", concluiu André Silva.