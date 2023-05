PAN diz que Governo está "refém de si próprio e da sua maioria"

JN Hoje às 22:38 Facebook

O PAN não defende a dissolução do Parlamento, mas se for essa a decisão do presidente da República, o partido estará pronto para eleições. O Governo "está refém de si próprio e da sua maioria absoluta", defendeu a líder do PAN.

Inês Sousa Real não escondeu a surpresa quanto à recusa de António Costa em aceitar o pedido de demissão de João Galamba.

"Não podemos continuar a ter país refém deste braço de ferro" entre presidente da República e primeiro-ministro, começou por sublinhar a líder do PAN, defendendo que é preciso aguardar a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa depois de apenas assumir que discorda da decisão de António Costa numa nota publicada na página da presidência.

O PAN defende soluções e já propôs, sublinhou Inês Sousa Real que o primeiro-ministro seja convidado a "reformular de forma mais profunda" o Governo. O partido considera que o país não deseja novas eleições antecipadas após um ano de legislatura. No entanto, frisou Inês Sousa Real, fundamental é "existir um volte-face" pois o país está "estagnado".