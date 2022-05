PAN e Livre vão manter abstenção na votação final global do Orçamento

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 15:29 Facebook

O PAN e o Livre anunciaram, esta quinta-feira, que irão abster-se na votação final global do Orçamento do Estado (OE), marcada para sexta-feira. Na votação na generalidade, em abril, animalistas e ecologistas tinham sido os únicos a absterem-se, com a maioria absoluta do PS a garantir a aprovação e os restantes partidos a votarem contra.

"Estão reunidas as condições para que nos possamos abster", revelou a líder do PAN, Inês Sousa Real, no Parlamento. A deputada única enalteceu o clima de "diálogo" estabelecido com o PS e afirmou que o seu partido conseguiu "uma série de conquistas" durante a discussão na especialidade. "Somos, aliás, a força politica da Oposição com mais medidas aprovadas"; vincou.

Sousa Real destacou conquistas como a atribuição de 12 milhões de euros para a proteção animal - em parte a destinar para a construção de um hospital veterinário público -, o aumento, para 35%, do tecto da dedução das despesas veterinárias das famílias, o reforço do combate à pobreza energética em mais 40 milhões de euros ou o alargamento da rede de bancos de leite materno a todo o país.



A discussão e votação do OE na especialidade termina esta quinta-feira. Na sexta-feira, terá lugar a votação final global.