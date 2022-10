PAN espera pedido de desculpas de Marcelo

Hermana Cruz Hoje às 12:57 Facebook

Twitter

Partilhar

A porta-voz do PAN disse esta quarta-feira esperar que o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, venha pedir desculpas pelas declarações a propósito do abuso sexual de crianças na Igreja Católica. Para Inês Sousa Real, deve prevalecer sempre o superior interesse das crianças.

"O abuso sexual de menores é um crime de uma natureza extremamente grave", começou por apontar a deputada única do PAN, Inês Sousa Real, no final de uma audiência com o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, por causa da proposta de Orçamento do Estado para 2023.

Para Inês Sousa Real, o interesse superior das crianças deve prevalecer sempre. Por isso, espera "um forte compromisso do presidente da República, do Governo e restantes forças políticas na proteção das crianças e jovens".

PUB

A porta-voz do PAN disse esperar, assim, um pedido de desculpas de Marcelo Rebelo de Sousa. "Em política, todos podemos ter declarações menos felizes mas devemos reconhecer e pedir desculpas", sustentou.