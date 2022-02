PAN garante que vai ser oposição "firme" e "dialogante"

Enzo Santos Hoje às 14:09 Facebook

O PAN foi o segundo partido a ser recebido por António Costa ao longo da manhã desta terça-feira, dia dedicado à auscultação dos partidos.

A reunião com o PAN serviu para retomar conversações em compromissos que já "tinham sido firmados" e que Inês de Sousa Real espera ver refletidos no orçamento do estado, disse a porta-voz e líder do partido aos jornalistas, após a reunião. Esses compromissos, que passam por "apoios mais diretos" para a pobreza energética, "hospitais públicos veterinários" e outras matérias caras ao PAN vão ditar uma possível viabilização do próximo orçamento.

Questionada sobre se o PAN tem condições para viabilizar o próximo orçamento do estado, Inês de Sousa Real não garante e põe a tónica nos compromissos com o futuro governo: "teremos de conhecer a proposta, evidentemente, e perceber se efetivamente estão ou não materializadas as propostas que tínhamos na negociação".

Propostas como mais apoios para combater a pobreza energética, para que "Portugal deixe de ser um dos países da Europa onde mais se morre de frio no inverno, ou de calor nos picos também do verão". Um compromisso que para o PAN "e uma medida não só social como ambiental". Ainda, o Pessoas-Animais-Natureza espera ver mais avanços na proteção animal e ambiente, como hospitais públicos veterinários e a adaptação do plano nacional da água às alterações climáticas, uma alteração legislativa que a seca que o país tem sentido nos últimos dias salienta a sua importância, considerou a única deputada eleita do PAN, Inês de Sousa Real. No que toca a propostas concretas para o orçamento do estado a líder afirmou que o PAN terá outras oportunidades e que a reunião desta terça-feira não se cingiu a esse tema.

No âmbito dos Fundos Europeus que Portugal vai receber da União Europeia, o Plano de Recuperação e Resiliência, foi também uma das questões abordadas, com o PAN a manifestar a sua preocupação com a transparência, disse a porta-voz do partido. "Portugal vai receber 52 mil milhões de euros em fundos comunitários, não apenas do PRR mas também do Portugal2030". Para o PAN é importante reforçar a transparência e o "acompanhamento e fiscalização da aplicação destes fundos", para que "as pessoas percebam como o dinheiro que diz respeito às suas vidas vai ser utilizado", afirmou.

"Com o fim dos debates quinzenais o governo ficou arredado da Assembleia da República daquilo que era um debate mais próximo de fiscalização, mas também do ponto de vista temático, e houve abertura para se encontrar aqui um modelo que possa permitir uma presença mais regular do Governo na Assembleia da República e uma participação mais democrática de todas as forças políticas", disse Inês de Sousa Real.

O PAN fará uma "oposição não só firme, como presente, mas ao mesmo tempo dialogante para que as nossas causas não fiquem para trás", disse a líder do partido, que enfrenta um clima de tensão interna. Sobre o ambiente interno do partido a líder do PAN remeteu as declarações para "sede própria", depois da auscultação aos membros do partido, que já "está a decorrer de forma bastante democrática e plural".

Relativamente à reunião do Infarmed, a realizar-se esta quarta-feira, o PAN adiou as considerações para o momento oportuno. No entanto, a líder do partido recordou que tem apelado sempre "para que não haja discriminação entre quem está vacinado e quem não está vacinado, mas sim que exista condições para o autoteste, para o cumprimento das regras sanitárias".