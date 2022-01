PAN já pensa em congresso para fazer reflexão interna

Enzo Santos Hoje às 21:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Bebiana Cunha vai ficar ao lado de Sousa Real e defender a manutenção da líder.

O Pessoas-Animais-Natureza, que durante a campanha sentiu muito "carinho" nas ruas, acabou por falhar em fazer chegar a sua mensagem às pessoas, disse Bebiana Cunha ao JN. Face à derrota nas urnas: "há que assumir as nossas responsabilidades", disse. A cabeça de lista pelo Porto, que falhou a eleição, afirmou que o partido terá de fazer um "debate interno", que decorrerá nos próximos dias e semanas.

Há que "assumir que não chegámos com a nossa mensagem às pessoas", disse Bebiana. "É um debate interno que tem de acontecer", acrescentou. Contudo, além das falhas do partido, "há todo um contexto externo" que explica o resultado do PAN, considerou a agora ex-deputada.

Bebiana Cunha criticou a "bipolarização" das eleições, provocada pelas sondagens, que influenciaram o sentido de voto dos portugueses. O PAN acabou prejudicado pelo "medo que havia associado a uma possível vitória de Rui Rio, que pudesse vir a coligar-se com o Chega", considera.

No rescaldo eleitoral é inevitável falar da sucessão da líder do PAN. Para Bebiana Cunha, os resultados obtidos nestas legislativas não põem em causa a liderança de Sousa Real: "Penso que Inês de Sousa Real tem todas as condições para continuar a ser líder e porta-voz do PAN". A ex-deputada vai defender a manutenção interna da atual líder, que considera que "tem sido alvo daquilo que é um ataque instalado na nossa sociedade às mulheres que são líderes".

À Lusa, o ainda deputado do PAN, Nélson Silva, disse que "têm de ser apuradas as devidas responsabilidades de uma forma madura". Para tal, deve ser marcado um congresso, pois essa reflexão interna não se pode cingir aos órgãos diretivos, deve ter a voz dos filiados.

Crítica de ex-deputada

PUB

Cristina Rodrigues, antiga deputada que rompeu com o partido por divergências internas, deixou críticas ao partido e à atual liderança no twitter. A ex-parlamentar escreveu: "Está claro que Inês de Sousa Real não se vai demitir e vai continuar a afundar o Partido". Cristina Rodrigues exortou ainda todos os filiados a "tomarem o leme do partido, que claramente está sem rumo", atirou.