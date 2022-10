PAN lança iniciativa de cidadãos para acabar com touradas

Depois de insistir na interdição de menores de 16 anos assistirem a touradas, o PAN anunciou este domingo o lançamento de uma iniciativa legislativa de cidadãos pelo fim das touradas, manifestando a expectativa de que a Assembleia da República esteja "do lado certo da história" e não permita "que se continue a maltratar animais".

Na semana passada, o PAN deu entrada com um novo projeto de lei no Parlamento com vista a proibir que menores de 16 anos possam assistir ou participar em espetáculos tauromáquicos. Ao JN, Inês de Sousa Real disse que se tratam de iniciativas "com objetivos diferentes" para uma sociedade "menos violenta".

"Não é uma prioridade"