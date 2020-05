PAN quer mais bancos de leite materno em Portugal

Hermana Cruz Hoje às 13:06 Facebook

O PAN defendeu, nesta terça-feira, que seja criada uma rede de bancos de doação de leite materno em Portugal. Para o partido de André Silva, trata-se de uma "estratégia de política pública muitíssimo importante".

"Portugal dispõe apenas de um banco de doação em todo o território o qual, ainda assim, nos últimos anos contou com a contribuição voluntária de cerca de 280 mil dadoras que, desta forma, ajudaram a que milhares de bebés pudessem ter acesso ao leite materno", aponta o PAN.

O partido acredita que não chega para se cumprirem as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) de "promoção do aleitamento materno exclusivo até aos seis meses de idade dos bebés".

"Do ponto de vista nutricional, o leite materno assegura todos os nutrientes que o bebé precisa nos primeiros seis meses de vida, possuindo os anticorpos que propiciam imunidade contra as doenças, até que o sistema imunológico da criança esteja totalmente desenvolvido, algo que não é replicável através dos leites artificiais", sustenta o Pessoas-Animais-Natureza.

Por isso, no Dia Mundial da Doação de Leite Materno, o PAN insiste com o conteúdo de um projeto de resolução que conseguiu aprovar, no Parlamento, em janeiro passado, apesar de ter contado com a oposição do PS. No diploma, propunha-se que fossem "criadas todas as condições para o estabelecimento e implementação de uma Rede de Bancos de Leite Humano, capaz de dar resposta às necessidades de todas as crianças/famílias sem acesso a leite materno no território nacional".

"O PAN considera que os Bancos de Leite Humanos (BLH) são uma estratégia de política publica muitíssimo importante. Através da doação de leite humano excedentário, os BLH responsabilizam-se pela coleta, processamento e controlo de qualidade de colostro, de leite de transição e leite humano maduro, para posterior distribuição junto de famílias/crianças que de outra forma não teriam possibilidade de ter incluído o leite materno na sua alimentação", conclui o partido.

Também nesta terça-feira e no mesmo âmbito de se assinalar o Dia Mundial da Doação de Leite Materno, a XXS - Associação Portuguesa de Apoio ao Bebé Prematuro e o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central apelaram à doação de leite materno para garantir as necessidades dos bebés prematuros.

"O leite humano é extremamente importante para os recém-nascidos, mas particularmente para os prematuros, contribuindo para a sua saúde a médio e longo prazo", justificam, em comunicado.