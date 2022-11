PAN quer mexer na Constituição para que se possa votar a partir dos 16 anos

O PAN vai entrar no processo de revisão constitucional, aberto pelo Chega há cerca de um mês, para tentar instituir que a idade legal para votar seja a partir dos 16 anos e não dos 18. A deputada única Inês Sousa Real quer fazer também alterações na lei eleitoral e consagrar na Lei Fundamental a proteção e o bem-estar animal.

No início do ano, Inês Sousa Real já tinha proposto que o voto seja possível a partir dos 16 anos, no âmbito de um pacote de medidas que visava combater o afastamento das pessoas em relação à vida política.

"A abstenção não pode continuar a ser a rainha da noite de todas as eleições", disse, na altura, referindo que existem vários estudos que indicam que começar a votar aos 16 anos promove a consciência política e hábitos de participação cívica.