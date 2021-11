PAN quer que teletrabalho seja usado para controlar pandemia

Erika Nunes Hoje às 16:32 Facebook

Presidente do partido admite testagem universal para acesso a comércio e serviços em espaços fechados.

Inês Sousa Real considerou que "seria muito difícil explicar às pessoas um novo confinamento" e muito menos "um novo estado de emergência", por isso o PAN sugeriu ao governo a utilização de ferramentas de combate à pandemia como o teletrabalho.

"Parece-nos muito importante que o teletrabalho seja usado para que as pessoas evitem as horas de ponta e os transportes públicos cheios", resumiu, à saída da audiência desta terça-feira à tarde com António Costa.

Entre as medidas que já foram sendo avançadas como possíveis, a dupla verificação - certificados digitais e testes negativos com 48 horas - à entrada em eventos ou espaços fechados, a presidente do PAN disse que não seria contra.

"É fundamental que a testagem seja universal em espaços fechados para haver confiança no acesso ao comércio e a serviços", comentou a deputada.

O primeiro-ministro ouve hoje os partidos com assento parlamentar e deverá anunciar, após a reunião de Conselho de Ministros da próxima quinta-feira, as medidas de contenção da pandemia para o período potencialmente crítico das festas que se aproxima.