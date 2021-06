PAN quer taxar riqueza, património e luxos, e não rendimento do trabalho

Hermana Cruz Hoje às 14:34 Facebook

O PAN quer taxar a riqueza, o património, a poluição e os luxos, em vez do rendimento sobre o trabalho.

Na moção que leva ao congresso, Inês Sousa Real defende o fim dos paraísos fiscais e os benefícios das indústrias poluidoras. E mantém bandeiras do partido como o fim das touradas, da caça e pesca desportiva. A sucessora de André Silva propõe ainda uma reforma do sistema eleitoral, assente em dois círculos.

"O PAN deverá pugnar pela taxação da riqueza, património, poluição e consumo de luxo, ao invés do rendimento do trabalho", sustenta Inês Sousa Real na moção "As causas primeiro".