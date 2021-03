PAN quer testagem massiva no 1º ciclo

Hermana Cruz Hoje às 12:03 Facebook

Reabrir as creches e as escolas do 1º ciclo sem uma estratégia de testagem massiva é um erro que mostra que não aprendemos nada com o passado. Essa é a posição do PAN.

O líder do PAN, André Silva, afirmou, nesta manhã de sexta-feira, que não faz sentido reabrir as creches e as escolas do 1º ciclo sem uma estratégia de testagem massiva de toda a comunidade escolar, ou seja, alunos, professores e assistentes operacionais.

"Seria um erro que mostra que não aprendemos nada com o passado", sustentou André Silva, ao reagir ao plano de desconfinamento, aprovado quinta-feira, em Conselho de Ministros.

Para o PAN, a testagem massiva da comunidade escolar é "fundamental", para se conter contágios e surtos. Assim como seria, pelos mesmos motivos, o reforço dos transportes públicos.

André Silva considerou porém, positivo que a evolução do desconfinamento esteja associada à evolução da situação pandémica.