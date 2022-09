PAN quer transportes gratuitos para todos até 2025

O PAN entregou, esta sexta-feira, no Parlamento um pacote de medidas legislativas de apoio às famílias. Em cima da mesa, por exemplo, transportes gratuitos para todos até 2025.

A gratuitidade progressiva dos transportes públicos já fazia parte do programa eleitoral do PAN. Esta sexta-feira, o partido de Inês Sousa Real entregou a proposta no Parlamento, inserida num conjunto de medidas que visam apoiar as famílias numa altura de crise.

"O Pessoas-Animais-Natureza (PAN) deu entrada no Parlamento de um pacote de iniciativas (um projeto de lei e um projeto de resolução), em que propõe um conjunto de medidas de apoio às famílias, por via do incentivo ao uso de transportes públicos e da sua progressiva gratuitidade até 2025, a integrar no plano de poupança de energia, que o Governo vai apresentar à Comissão Europeia", anunciou o partido, em comunicado.

O PAN propõe, por exemplo, que o plano de poupança de energia preveja a gratuitidade dos passes 4_18 e sub-23 para todos os estudantes até aos 23 anos e do passe social+, aplicável a famílias e utentes de baixos rendimentos, particularmente a idosos.

"Do mesmo modo, o PAN defende que seja contemplado o alargamento do passe social+ a todos os beneficiários de prestações de desemprego, de abono de família, de pensão social de invalidez do regime especial de proteção na invalidez, de complemento da prestação social para a inclusão e de pensão social de velhice - os quais atualmente já são considerados como potenciais beneficiários da tarifa social da eletricidade e da internet", acrescenta o partido.

Para o PAN, o plano deve considerar ainda a aplicação de um desconto de 50% dos passes de todos os jovens com idade compreendida entre os 16 e os 25 anos que não sejam titulares dos passes 4_18, sub-23 ou social+.

"Com esta medida, pretende-se promover uma redução da despesa mensal destes jovens, em início de carreira profissional e que, presentemente, não beneficiam de nenhum tipo desconto nos seus passes", justifica o partido de Inês Sousa Real, no referido comunicado. Nas iniciativas legislativas, o PAN propõe ainda um desconto transitório de 25% de todos os restantes passes mensais.

Mas o que o partido pretende realmente é a concretização da medida que consta do seu programa eleitoral e que apresentou na fase da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2022: "uma redução anual, progressiva e sustentável do preço dos passes, de forma a garantir a sua gratuitidade em todo o país no ano de 2025".

O partido defende, por fim, uma redução em 25% do valor das tarifas inteiras e das tarifas para jovens do flexipass, "como forma de fomentar o uso do transporte ferroviário nas viagens regulares de médio e longo curso". E propõe que as deduções de gastos das empresas com a aquisição de passes sociais em benefício dos seus trabalhadores aumente dos 130%.