PAN questiona Governo sobre "insucesso" no apoio para vítimas

O PAN questionou o Governo sobre "os motivos que fundamentam o insucesso na divulgação e atribuição" do apoio à reestruturação familiar destinado a vítimas de violência doméstica​​​​​​. Em causa estão os dados, divulgados esta quinta-feira e em primeira mão pelo JN, que davam conta de que apenas oito mulheres requereram o subsídio no último ano.

O apoio, implementado desde novembro do ano passado, prevê uma licença laboral de 10 dias para as vítimas mudarem de casa e reestruturarem a sua vida familiar. De acordo com o Instituto da Segurança Social, apenas oito mulheres pediram este subsídio no último ano. Têm entre 35 e 62 anos e residem nos distritos de Coimbra, Porto, Lisboa e Vila Real. No entanto, de janeiro a setembro, estão 789 mulheres e 15 homens em situação de acolhimento.

Perante a notícia do JN, o PAN questionou o governo sobre "quais os motivos que fundamentam o insucesso na divulgação e atribuição deste apoio" e quais as medidas previstas "para a dinamização e aplicação eficaz desta medida".

"Foi noticiado que o subsídio chegou, apenas, a oito vítimas, todas mulheres, desde que o referido decreto-lei entrou em vigor. Acresce que, só no último trimestre, foram participadas e denunciadas à PSP e à GNR 7610 casos de violência doméstica, e o desconhecimento sobre a existência deste apoio, os moldes do subsídio e a situação laboral das principais vítimas destes crimes poderão ser alguns dos fatores que explicam o baixo número de pedidos de apoio", lê-se no requerimento do PAN.

Recorde-se que o subsídio pode ser solicitado por vítimas de violência doméstica a quem tenha sido reconhecido o estatuto "pelas autoridades judiciárias ou órgãos de polícia criminal". Prevê uma licença de dez dias e um apoio financeiro que varia consoante os rendimentos do requerente.