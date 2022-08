PAN reclama mudança de políticas na Saúde

O Pessoas-Animais-Natureza (PAN) exigiu, esta terça-feira, uma mudança das políticas de "sucessivos desinvestimentos na área da saúde".

"Não se trata de uma mudança de titular desta pasta mas das políticas públicas que o Governo tem feito", considerou, esta terça-feira, a porta-voz nacional do Pessoas-Animais-Natureza (PAN), Inês Sousa Real.

Para Inês Sousa Real, o foco não deve ser assim em torno do sucessor de Marta Temido. "O que me preocupa é se vamos ter a continuidade destas políticas e de desinvestimentos sucessivos no SNS e de desvalorização dos seus profissionais", considerou.

A porta-voz do PAN reclama, nesse sentido, medidas de atratividade de profissionais para o SNS, que podem passar pela exclusividade e não na constante contratação de tarefeiros em vez de se apostar na contratação.