PAN reclama redução de impostos

A líder do PAN exigiu, esta segunda-feira, do Governo uma redução da carga fiscal, já que não pretende enveredar pelo aumento dos salários. Para Inês Sousa Real, o país está no "caminho de uma eventual austeridade".

"O Governo está a levar-nos no caminho para uma eventual austeridade". A denúncia partiu da líder do PAN, Inês Sousa Real, no final da reunião, desta segunda-feira, com os ministros das Finanças e dos Assuntos Parlamentares respetivamente Fernando Medina e Ana Catarina Mendes, no âmbito da proposta de Orçamento do Estado para 2022.

Para Inês Sousa Real são imprescindíveis várias respostas para ajudar as famílias com a previsível redução do poder de compra, como a revisão de todos escalões do IRS entre o 3º e o 6º e não apenas aqueles dois escalões, como o Governo pretende fazer.

A porta-voz do PAN reclamou também mais "transportes tendencialmente gratuitos", o combate "à pobreza energética" com mais apoios para os cidadãos climatizarem as suas casas e a redução do IVA dos serviços veterinários.

Mas, para o PAN, o essencial é mesmo "a redução da carga fiscal, já que o Governo não quer por em cima da mesa aumentos salariais".