Pandemia arrasa negócio das termas

Programa de comparticipação dos tratamentos só foi executado a 58% no ano passado, ficando a avaliação adiada para o fim de 2022.

A pandemia diminuiu drasticamente a frequência termal e eliminou 70% das receitas. Mesmo o programa de comparticipação dos tratamentos, iniciado em março de 2019 - e que deveria ser avaliado no primeiro trimestre de 2020 -, acabou por ser automaticamente renovado para ser executado apenas a 58%. O impacto económico é grande também na hotelaria e restauração das vilas termais. A Associação das Termas de Portugal (ATP) estima que 75 mil portugueses terão ficado sem cuidados termais e foi obrigada a lutar pela correção do diploma do Governo que as obrigou a encerrar, no início de julho deste ano, nos concelhos de maior risco. Situação só foi corrigida a 23 de julho.

"As termas só puderam reabrir a 4 de maio, a par de estabelecimentos de tatuagens e bodypiercing, mas não temos nada em comum. Prestamos cuidados de saúde e sempre que um concelho regredia, éramos obrigados a encerrar", explicou Vítor Leal. O presidente da ATP recordou que "a Direção-Geral de Saúde emitiu uma norma para o funcionamento das termas, que já cumpriam com os cuidados devidos, por isso não tiveram qualquer surto e estiveram a trabalhar em alturas de grande intensidade da pandemia, no outono passado".