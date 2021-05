Pandemia atrasa contratação de médicos de família

Joana Amorim Hoje às 08:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Em março, havia 867 mil utentes inscritos nos centros de saúde sem clínico geral. Governo quer recrutar 935 especialistas em Medicina Geral e Familiar

A presente emergência sanitária ditou o adiamento do exame final de internato médico, protelando a abertura do concurso de recrutamento de recém-especialistas em Medicina Geral e Familiar (MGF). Num ano em que se prevê um pico de aposentações, com o Governo a querer contratar 935 médicos de família. Em março, 867 mil utentes não tinham clínico geral.

A avaliação final da formação médica especializada decorre entre fevereiro e março, mas, neste ano, realizou-se em abril. Um adiamento excecional que decorre da pandemia, à qual foram "chamados os médicos internos, nomeadamente os que se encontram a frequentar o último ano de especialidade".