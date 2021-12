Pandemia deverá manter regras de acesso ao Superior

Alexandra Barata Hoje às 07:53 Facebook

Recomendações do grupo de trabalho, reconduzido pelo Ministério, serão conhecidas em maio do próximo ano.

O presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES), António Fontainhas Fernandes, defende que os alunos devem realizar apenas provas específicas para se candidatarem às universidades e aos politécnicos e ter um conjunto de perguntas opcionais, à semelhança do que sucedeu nos dois últimos anos letivos, devido à pandemia.

"Com o aumento do número de casos [covid-19], faz sentido permitir às pessoas programarem as suas vidas, e manter as regras de acesso ao Ensino Superior", afirma o presidente da CNAES. "Num cenário de pandemia, com um caráter anormal e complexo, este sistema funcionou bem".