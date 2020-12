Pandemia elimina turnos a 773 mil trabalhadores

Erika Nunes Hoje às 08:12 Facebook

Neste verão, menos 773 mil trabalhadores fizeram horários ao serão, à noite, ao sábado e ao domingo. Há empresas a descontar folgas e exigir horas a mais por terem de encerrar mais cedo durante o fim de semana.

A pandemia inverteu uma década de crescimento do número de trabalhadores que fazem turnos. Neste verão, menos 773 mil pessoas trabalharam em horários considerados fora do expediente. O arrefecimento da economia, o layoff e o desemprego explicarão o fenómeno que poderá aumentar com as restrições do atual estado de emergência.

No último verão, e em comparação com o homólogo do ano passado, o número total de trabalhadores diminuiu 3%, revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística, recolhidos para o JN. Já o trabalho por turnos diminuiu 7,6%, depois de ter aumentado 31% entre 2011 e o ano passado. É ainda maior a descida dos que trabalharam ao serão (20,6%), à noite (27,6%), ao sábado (13,5%) e ao domingo (14%). Como explicar estes valores, num ano em que as horas extraordinárias batem recordes nalguns setores, como na Saúde, e o teletrabalho nem sempre cumpre horários?