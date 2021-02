Pandemia empurra mais licenciados para o trabalho doméstico

João Queiroz Hoje às 07:15 Facebook

Empresas e agências de recrutamento notam também um aumento acentuado de candidaturas de desempregados da hotelaria e restauração.

É um fenómeno semelhante ao que se assistiu durante a crise da economia entre 2008 e 2013 e que, agora, se está, novamente, a evidenciar: o número de licenciados a oferecer-se para trabalho doméstico disparou com a pandemia. São os efeitos do desemprego, dizem as empresas que prestam serviços de limpeza e as agências de recrutamento, que também se refletem no boom de candidaturas de trabalhadores da hotelaria e da restauração. A procura, no entanto, excede largamente a oferta, até porque a crise também está a penalizar o setor.

2020 foi um ano mau para o negócio, marcado por quebras acentuadas na faturação e pelo inevitável lay-off, total ou parcial, decorrentes da diminuição da procura pelo serviço, que se verificou sobretudo no primeiro semestre. No entanto, foi um ano bom para alargar a base de recrutamento.