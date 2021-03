Pandemia está a chamar mais pessoas para hortas urbanas

Alfredo Teixeira Hoje às 08:53 Facebook

Entre março de 2020 e março de 2021, a Lipor recebeu cerca de mil inscrições, mais 40% do que acontecia em anos anteriores.

Num espaço de terra ainda livre, Agostinho Moura vai plantando cebolo. A chuva e as geadas do inverno "estragaram muita coisa". A ervilha não medrou, mas este "agricultor" urbano consegue levar para casa alfaces, favas e couve. Agostinho diz que a horta comunitária "tem sido um escape em tempos de pandemia". E o interesse por este programa da Lipor, designado Horta à Porta, não pára de aumentar. Num ano, o número de inscritos aumentou 40%.

Se entre 2015 e 2019, a Lipor recebeu em média 600 inscrições por ano, entre março de 2020 e março de 2021, foram rececionadas cerca de mil inscrições. A forte procura levou a que a empresa que gere os resíduos urbanos do Grande Porto avançasse para a criação de mais espaços e a prestar mais formação de agricultura biológica e compostagem. E, como refere a Lipor, "nos tempos que vivemos a palavra de ordem foi a "reinvenção" e o Horta à Porta não foi exceção". As formações passaram a ser ministradas em formato e-learning, e quando possível em b-learning, sendo os conteúdos programáticos disponibilizados numa plataforma digital e terminando a formação com uma sessão síncrona ou presencial.