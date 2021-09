Pandemia evidenciou as diferenças que atingem alunos pobres

Alfredo Maia Hoje às 08:00 Facebook

Desempenhos de beneficiários da ASE são sempre inferiores. Português no 5.º e Matemática no 8.º preocupam.

A privação de contacto com o professor com a interrupção das aulas presenciais devido à pandemia, agravada pela falta de equipamentos e Internet para acesso a aulas síncronas, tornou mais evidentes as diferenças de aprendizagem entre os alunos desfavorecidos e os colegas que não precisam de Ação Social Escolar (ASE).

Segundo um diagnóstico das aprendizagens e o papel do contexto no desempenho dos alunos, divulgado ontem pelo Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), as médias dos desempenhos dos beneficiários de ASE são sempre inferiores às dos outros alunos.