Pandemia faz descarrilar níveis de trabalho infantil

A hecatombe não estava prevista: após descidas consecutivas há 16 anos, desde 2000, nos níveis de trabalho infantil em todo o mundo, o quadro de exploração das crianças em trabalho ilegal enegreceu e chegou às linhas vermelhas.

O aviso é da Organização Internacional do Trabalho (OIT), uma agência multilateral das Nações Unidas, que considera o cenário atual, este domingo, no Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, "muito preocupante".

Se, no início do milénio havia 245,5 milhões de crianças a quem extorquiram a infância, em 2016 eram "apenas" 151,6 milhões, o que representa a salvação de 94 milhões as crianças. Mas a partir daí, o horizonte inclinou - e a projeção lançada pelo relatório da OIT "Trabalho Infantil: Estimativas globais para 2020, tendências e o caminho a seguir", que é feito de quatro em quatro anos, diz-nos que em 2020 já eram 160 milhões, o que se explica com a agudizarão da crise económica global.