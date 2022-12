Pandemia faz recuar índice que mede bem-estar dos portugueses

Joana Amorim Hoje às 12:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Decréscimo mais acentuado, em 2020, nas condições materiais de vida. Balanço vida-trabalho no valor mais baixo desde 2004

O índice de bem-estar dos portugueses, calculado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) com base nas condições materiais de vida das famílias e na qualidade de vida, caiu, no primeiro ano de pandemia, 1,4 pontos, para os 45,8 (numa escala de 0 a 100), invertendo a tendência de subida que se verificava desde 2013. Estabilizando, em 2021, nos 45,7 pontos, de acordo com os dados preliminares nesta manhã divulgados pelo INE. Valor que compara com o máximo de 47,2 pontos registados em 2019 e com os 20,9 verificados em 2004.

Analisando apenas os dois últimos anos, constata-se que o indicador referente às condições materiais de vida foi o que registou o maior decréscimo, caindo 3,5 pontos para os 44,8, em 2020. Arrastado, sobretudo, pelo indicador referente ao bem-estar económico, que desceu para os 28 pontos. Contudo, foi o que mais recuperou em 2021, para os 29,3, fazendo o índice de condições materiais de vida subir ligeiramente. Já os indicadores referentes à vulnerabilidade económica e ao emprego mantiveram a tendência descendente no ano passado.