Pandemia força Censos 2021 online. Só o código será entregue em mãos

Entrega começa na segunda-feira e quem não tiver acesso à Internet pode responder por telefone ou pedir ajuda à junta de freguesia. Respostas a partir de dia 19.

Fortemente condicionado pela pandemia da covid-19, inicia-se amanhã o Censos 2021, a maior operação de recolha de dados sobre os portugueses. Esta segunda-feira, começam a ser entregues em todas as casas as cartas com o código que permite aos cidadãos responder pela Internet às perguntas do recenseamento. A entrega do código deverá ser a única ação presencial dos recenseadores já que o inquérito deve ser respondido pela internet, a partir de dia 19.

"Os Censos com resposta eletrónica era já a opção estratégica do INE. Neste momento de saúde pública tão excecional como a que estamos a viver, esta opção de resposta revela-se ainda mais importante", disse Francisco Lima, responsável pelo Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Estatística (INE).