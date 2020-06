Pandemia mais do que duplica pedidos de bolsa de estudo

Alexandra Figueira e Ana Gaspar Hoje às 10:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Desde a declaração do estado de emergência, dificuldades económicas levam 662 estudantes a pedir ajuda. Federações querem alteração de critérios.

É um sinal do impacto imediato que as medidas de confinamento tiveram nas finanças das famílias dos alunos que frequentam as universidades. De 18 de março a 24 junho (quando foi declarado o estado de emergência até ao final do prazo), 662 estudantes do Ensino Superior pediram bolsa de estudo.

Este ano o prazo para as candidaturas foi excecionalmente prolongado até 24 de junho. Mas, se forem tidos em conta apenas os meses de abril e maio dos dois anos letivos (em 2018/2019 o prazo terminou a 31 de maio), verifica-se um crescimento de 201 para 473. Ou seja, mais do dobro de pedidos de bolsa de estudo por insuficiência económica. A estes somam-se ainda os 141 pedidos entregues no período excecional, entre 1 e 24 de junho.