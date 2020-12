Pandemia marca 2020 e Graça Freitas é a figura nacional do ano

José Miguel Gaspar Hoje às 13:04 Facebook

O ano mais longo da Humanidade fica marcado pela covid-19. Mas, se a doença respiratória aguda do coronavírus é o pior do ano, o melhor é o seu reverso: a descoberta da vacina em tempo recorde.

Coletivamente, estamos naquele momento liminar em que temos que decidir o que vamos recordar de 2020 e o que queremos esquecer. Impacientes, vulneráveis, inevitavelmente tristes, atravessamos com impotência o ano mais longo da Humanidade, um ano de vertigem e incredulidades. Crentes agora no contrário do epigrama da Lei de Murphy - "Qualquer coisa que possa correr mal, correrá mal e no pior momento possível" -, vemos a vacina da covid-19 levantar-se para alumiar o novo ano que trará o maior desejo de todos: imunidade coletiva. Gritantemente, a terrível doença respiratória do novo coronavírus marcou o ano que hoje termina e continuará a marcar, incontestadamente, o novo ano.