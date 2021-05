Pandemia não lhes tirou a riqueza das mãos

Emília Monteiro Hoje às 13:55 Facebook

No Hospital de Braga, apesar da covid-19, os pais e mães estiveram sempre na neonatologia. Unidade incentiva o progenitor a dar colo ao recém-nascido.

É tudo novo para Casimiro Carneiro. Não pôde acompanhar a esposa no hospital, não esteve presente no parto mas, apesar de a filha Rita ter nascido às 32 semanas, com 1,590 gramas e 39 centímetros de comprimento, pega-lhe ao colo, dá-lhe banho e cuida dela. "A maior parte do tempo, estou sentado com a Rita deitada no meu peito e fico quietinho a olhar para ela e a adorá-la", disse o técnico de peças para a indústria automóvel.

Residente em Guimarães, Casimiro vai todos os dias ao Hospital de Braga para estar com a filha prematura. Ele e Clementina Peixoto, a mãe da bebé Rita, trocam de lugar ao longo do dia. "Por causa da covid-19, só pode estar um pai com a bebé e o normal é os pais irem trocando: entra a mãe e sai o pai, e ao contrário", explicou.