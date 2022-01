Pandemia obrigou fundações a responder às emergências

Carla Soares Hoje às 16:11 Facebook

A pandemia obrigou as fundações a mudar de rumo e a adaptar a sua missão aos desafios urgentes impostos por um novo inimigo comum. Os projetos a prazo deram lugar à emergência. Do apoio à vacinação nas aldeias mais recônditas ao combate contra a solidão dos idosos e à investigação sobre a eficácia das vacinas, esta resposta juntou-se à panóplia de iniciativas que já faz parte do quotidiano destas instituições e que abarca áreas como ação social, saúde, educação, investigação e cultura. O outro lado da moeda são os benefícios fiscais que têm pelo seu estatuto de utilidade pública.

Um estudo de impacto social destas instituições (Católica Porto Business School) de março de 2021 refere 873 fundações no Registo Nacional de Pessoas Coletivas. Só 141 são associadas do Centro Português de Fundações (CPF). Em 2016, os dados indicavam 619 fundações, empregando mais de 14 mil pessoas.

Num universo em que as próprias fundações procuram separar o trigo do joio, na defesa da sua imagem, têm mobilizado recursos contra a pandemia desde 2020, incluindo fundos de emergência.