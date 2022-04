Pandemia retirou um ano à esperança média de vida na Europa

JN Hoje às 17:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Homens foram mais afetados do que as mulheres, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo gabinete de estatísticas da Comissão Europeia.

A esperança média de vida à nascença diminuiu, na União Europeia (UE), de 81,3 para 80,4 anos, em 2020, devido ao impacto da pandemia de covid-19, publicou o Eurostat esta quarta-feira.

Naquele ano, morreram 5 184 077 pessoas na UE, que comparam com 4 653 033 no ano anterior, tendo a taxa de mortalidade atingido 11,6 por mil habitantes (mais 1,2 que em 2019). A taxa de mortalidade infantil diminuiu para 3,3 mortes por mil nascimentos, cerca de metade da taxa de 1999 (6,2).

As regiões europeias com a esperança média de vida mais elevada estavam, em 2020, em França (Córsega, com 84 anos), em Espanha (Ilhas Baleares, com 83,9 anos) e na Grécia (Epiro, com 83,8 anos).

Em Portugal, a esperança média de vida foi de 81,1 anos (menos 0,8 que em 2019), sendo mais elevada no Centro (81,5 anos) do que na Região Autónoma dos Açores (77,9 anos). Nessas ilhas portuguesas, a perda de esperança de média de vida face a 2019 foi a mais elevada do país (1,1 anos).