Pandemia tira metade dos passageiros aos transportes públicos

Desconfinamento ainda não se reflete no setor que continua a acumular prejuízos há um ano. Poucos circulam nos autocarros, comboios e metros, que chegam a ter oferta aumentada.

Os transportes urbanos de Lisboa e Porto continuam a somar quebras de cerca de 40% face aos passageiros que transportavam em período homólogo de 2019. Contudo, a maioria das empresas mantém a oferta de serviço praticamente idêntica ao período pré-pandemia. O teletrabalho continua obrigatório até 14 de junho, altura em que há potencial de melhoria dos valores de passageiros nos autocarros, metro e comboios.

As validações de títulos de viagem ou passes nos tempos pré-pandemia atingiam recordes, em janeiro e fevereiro de 2020, no Metro do Porto, com 6,3 e 6,2 milhões de validações, respetivamente. Este ano, e só no metro, foram feitas apenas 3,8 milhões de validações naqueles dois meses. O passado mês de maio ainda esteve 43% abaixo de 2019.