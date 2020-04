Pandemia usada como arma para travar eutanásia

Hermana Cruz Hoje às 13:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Federação pela Vida diz que, depois da crise, "não faz sentido" pedir aos médicos que "matem pessoas nos hospitais". Partidos não recuam.

A Federação Portuguesa pela Vida (FPV) desafia os cinco partidos com projetos de lei sobre a eutanásia a retirem os diplomas. Para o vice-presidente da FPV, António Pinheiro Torres, "não faz sentido" pedir aos médicos "que matem pessoas nos hospitais", depois de terem andado a lutar pela vida, sobretudo dos mais idosos, durante a pandemia da Covid-19. PS, BE, PEV, PAN e Iniciativa Liberal (IL) recusam o repto e garantem que o processo legislativo será retomado, assim que o Parlamento esteja a funcionar em pleno.

"Parece-nos que depois disto, da consciência de que os profissionais de saúde estão a dar pela vida de todos, com a consciência mais viva do abandono dos idosos, é natural que sejam retirados os projetos de lei", defende António Pinheiro Torres, adiantando que foi com essa expectativa que a FPV suspendeu o processo de pedido de um referendo à eutanásia, que já conta com 76 mil assinaturas. "Não faz sentido pensar que, depois disto, vamos pedir aos profissionais de saúde que matem as pessoas nos hospitais. Não se justifica", reforça o vice-presidente da FPV, adiantando que, depois da retoma da normalidade dos trabalhos parlamentares, a Federação vai fazer "um convite aos partidos para repensarem o assunto".