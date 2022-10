Papa Francisco abriu inscrições para a Jornada Mundial da Juventude

JN/Agências Hoje às 13:36 Facebook

O Papa Francisco abriu este domingo as inscrições para a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, agendada para a capital portuguesa entre 1 e 6 de agosto do próximo ano, tornando-se o primeiro peregrino inscrito para este encontro.

O gesto de Francisco ocorreu após a recitação do Angelus, na Praça São Pedro, no Vaticano, marcando a abertura das inscrições para a JMJ Lisboa 2023, considerado "o maior encontro de jovens de todo o mundo com o Papa", que vai ter como tema "Maria levantou-se e partiu apressadamente".

O anúncio do Papa, na janela do Palácio Apostólico, foi feito na companhia de duas jovens portuguesas estudantes do programa Erasmus em Roma - Maria de Assis, natural de Lisboa e estudante de arquitetura, e Diana Lourenço Gonçalves, natural de Braga e estudante de medicina, ambas na Universidade La Sapienza, segundo informação da organização da JMJLisboa2023.

Francisco fez a sua inscrição num tablet, convidando os jovens do mundo inteiro a inscreverem-se para o encontro de Lisboa.

"Convidei duas jovens portuguesas para que estejam aqui comigo, enquanto me inscrevo, o que vou fazer agora", disse o Papa antes de dar o clique no tablet, após o que afirmou: "Estou inscrito!".

Queridos jovens, convido-vos a inscreverem-se nesse encontro no qual, após um longo período de distanciamento e afastamento, encontraremos a alegria do abraço fraterno entre os povos e entre as gerações, o abraço da reconciliação, da paz, da qual temos tanta necessidade", disse o Papa Francisco, perante milhares de fiéis presentes na Praça de São Pedro.

Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa, presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 e coordenador geral do Comité Organizador Local (COL) do encontro, considerou que "a abertura das inscrições assinala um novo marco para a organização da JMJLisboa2023, em que todos são convidados a participar num encontro internacional que pretende promover a paz, a união e a fraternidade entre os povos e as nações de todo o mundo".

"Teremos a oportunidade de acolher a juventude do mundo inteiro em Portugal e de lhes proporcionar uma experiência única", sublinhou o prelado, citado numa nota da organização da JMJLisboa2023.

A partir de hoje, quem pretenda inscrever-se (peregrinos, voluntários, participantes do Festival da Juventude ou da Feira das Vocações, bem como os bispos), pode fazê-lo site oficial da Jornada, em www.lisboa2023.org/pt/.

O COL já esclareceu que que nenhum momento daquele encontro mundial com o Papa será pago.

"Não se paga para ver o Papa", afirmou o bispo Américo Aguiar durante um encontro com jornalistas na sede da JMJ na última sexta-feira.

O "pacote" para a semana da JMJ, incluindo alojamento, alimentação, transportes locais, seguro de acidentes pessoais e kit do peregrino está fixado em 235 euros, com desconto de 10% até 31 de dezembro e 5% até 15 de março.

O preço sobe para 255 euros, se o peregrino necessitar de acrescentar um dia à permanência, antes ou depois da JMJ.

O preço mais barato na inscrição é de 90 euros, para os peregrinos que apenas desejem seguro, transporte e kit.

Há ainda "pacotes" para o fim de semana (quatro dias), com valores entre os 100 e os 140 euros, e para apenas a vigília e a missa final, entre os 50 e os 60 euros.

Já os voluntários, com colaboração prevista por duas semanas, pagarão 145 euros, com direito a alojamento, transportes, alimentação, seguro e kit.

Nos transportes não está incluída a viagem dos locais de origem dos peregrinos para Lisboa.

Quanto às refeições, a organização da Jornada está em diálogo com os restaurantes de Lisboa, para que, com um voucher os peregrinos possam tomar as refeições naqueles estabelecimentos.

A inscrição não é obrigatória para assistir aos eventos com a presença do Papa, no entanto os espaços dos diferentes momentos estarão divididos com locais com acesso prioritário para os peregrinos inscritos, e outros locais de acesso livre.

A JMJ foi instituída por João Paulo II, em 1985, e desde então tem-se evidenciado como um momento de encontro e partilha para milhões de pessoas por todo o mundo.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, e desde então a JMJ já passou por Buenos Aires (Argentina, 1987), Santiago de Compostela (Espanha, 1989), Czestochowa (Polónia, 1991), Denver (Estados Unidos, 1993), Manila (Filipinas, 1995), Paris (França, 1997), Roma (Itália, 2000), Toronto (Canadá, 2002), Colónia (Alemanha, 2005), Sidney (Austrália, 2008), Madrid (Espanha, 2011), Rio de Janeiro (Brasil, 2013), Cracóvia (Polónia, 2016) e Cidade do Panamá (Panamá2019).