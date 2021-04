Papa Francisco regressa a Fátima em 2023

Alexandra Barata Hoje às 13:03 Facebook

O Papa Francisco confirmou esta manhã ao bispo de Leiria/Fátima, D. António Marto, a intenção de ir a Fátima em 2023, quando se deslocar a Lisboa para participar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o maior evento realizado pela Igreja Católica.

"Ao longo da nossa conversa, que durou cerca de 30 minutos, o Santo Padre explicitou-me a sua vontade de, nessa ocasião, também peregrinar a Fátima", revela D. António Marto, após ter sido recebido pelo Papa no Vaticano, informa o Santuário de Fátima.

Na mesma nota, o bispo de Leiria/Fátima refere que o encontro foi "muito cordial" e que agradeceu ao Papa o "seu testemunho de esperança e encorajamento, neste momento difícil que o mundo atravessa". Os efeitos da pandemia na vida da Diocese e do Santuário de Fátima foi, assim, um dos assuntos sobre o qual conversaram.

A intenção do Papa regressar a Fátima já tinha sido partilhada como Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a 12 de março. Francisco esteve em Fátima como peregrino há quatro anos, ocasião em que canonizou os dois primeiros santos de Fátima, Francisco e Jacinta Marto.

A escolha de Lisboa para receber a JMJ foi comunicado a 27 de janeiro de 2019, na Cidade do Panamá. Portugal será o segundo país lusófono, depois do Brasil, a acolher este evento, criado em 1985 pelo Papa João Paulo II.

Para permitir a realização da JMJ, o terminal de contentores da Bobadela vai ser deslocalizado temporariamente, avançou ontem a Lusa. Orçada em cerca de seis milhões de euros, a intervenção estará concluída até 31 de agosto de 2023.

A medida, aprovada em Conselho de Ministros, prevê ainda a deslocalização definitiva do Complexo Logístico Rodoferroviário da Bobadela do designado "Parque Tejo", no final de 2026. Nesta fase, está prevista apenas uma retirada provisória dos contentores para a realização do evento.