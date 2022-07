Papa nomeia Tolentino de Mendonça para estrutura que nomeia os bispos 

Pela primeira vez, também foram escolhidas três mulheres.

O cardeal José Tolentino de Mendonça foi, esta quarta-feira, nomeado pelo Papa Francisco para o Dicastério para os Bispos, a estrutura da Cúria Romana que acompanha o processo de nomeações episcopais em todo o mundo.

Tolentino de Mendonça, poeta, é arquivista e responsável pela biblioteca do Vaticano (conhecida, até há pouco tempo como "os arquivos secretos").

Na prática, com esta nomeação, o cardeal português passa a participar na escolha e nomeação de todos os bispos para todas as dioceses católicas do mundo, incluindo as portuguesas.

Pela primeira vez, o Papa nomeou três mulheres como membros do Dicastério para os Bispos. As escolhidas foram as irmãs Raffaella Petrini, secretária-geral do Governorato do Estado da Cidade do Vaticano, e Yvonne Reungoat, antiga superiora geral das Filhas de Maria Auxiliadora; e Maria Lia Zervino, presidente da União Mundial das Organizações de Mulheres Católicas.