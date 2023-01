Para os pais, deve ser o Superior a recrutar alunos

Joana Amorim Hoje às 18:17 Facebook

Confap entende que aumentar o peso dos exames nacionais para ingresso vai "trazer mais desigualdade".

Para a Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap), a proposta de revisão do modelo de acesso ao Ensino Superior, que admite um aumento do peso dos exames nacionais para ingresso, vai gerar mais "desigualdade". Defendendo que sejam as universidades e os politécnicos a recrutarem os seus alunos, tirando peso ao Ensino Secundário.

Ao JN, a presidente Mariana Carvalho afirma que "está tudo sobre o Ensino Secundário e sobre os alunos, quando às universidades e politécnicos cabe só analisar uma nota". Razão pela qual a Confap entende que "deverá ser o Ensino Superior a recrutar os alunos que gostaria de ter". Porque "esta situação de os alunos só terem exames para a universidade prejudica ainda mais as aprendizagens do Ensino Secundário". Acresce, prossegue a dirigente associativa, que a desigualdade agravar-se-á, "quando estamos a colocar numa mesma turma alunos com e sem exame" e as famílias com disponibilidade financeira vão apoiar "os seus filhos".