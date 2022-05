Parceria acelera investigação científica entre o Norte e a Galiza

Programa de intercâmbio com oito anos de existência já apoiou com cerca de 1,5 milhões de euros mais de um milhar de projetos em instituições dos dois lados da fronteira.

Miguel Angel Prieto, investigador e docente da Universidade de Vigo (UVigo), foi em 2014 um dos pioneiros do programa Iacobus, criado para fomentar a investigação científica partilhada na eurorregião Galiza Norte de Portugal. Participou com um projeto próprio num intercâmbio de três meses no Instituto Politécnico de Bragança (IPB) e repetiu a experiência em 2016, 2017 e 2018.

Hoje, oito anos depois, é um dos coordenadores do programa transfronteiriço aberto a professores, investigadores e pessoal de administração e serviços (PAS) de universidades, instituições de ensino e da área da saúde, e centros tecnológicos dos dois lados da fronteira. Até agora, o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galiza-Norte de Portugal (AECT-GNP) já financiou, através do POCTEP, em cerca de 1,5 milhões de euros, o desenvolvimento de mais de um milhar de projetos.