Parentalidade consciente trava birras sem gritar e bater

Débora, Maria João e Andreia não se conhecem. Têm em comum a prática da parentalidade consciente na maternidade e nas suas relações familiares e profissionais.

Débora Sá tem 37 anos, é antiga apresentadora de televisão e jornalista e mãe do André, de quatro anos, e da Helena, de quatro meses. Durante a entrevista para o JN, o André, uma ou outra vez, faz jus à idade e interrompe a mãe e não obedece aos pedidos de Débora. Contudo, depois de alguns "por favor" e de explicações claras sobre o que se está a passar, a criança acena positivamente à solicitação materna. Isto, segundo esta mãe, é bom exemplo da parentalidade consciente.

Nas palavras de Débora, resume-se facilmente: "é respeitar as crianças e incluí-las no processo". A mãe explica que a ideia da parentalidade consciente ou positiva é quebrar com a tradição de educar pela palmada, berro ou castigo. "Ao cortar com os paradigmas com os quais muitos de nós fomos educados quando éramos miúdos, isso fará de mim uma mãe melhor, fará de mim uma cidadã melhor".