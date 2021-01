Ferro Rodrigues antecipa debate sobre novo estado de emergência

Alexandra Figueira Hoje às 19:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Assembleia da República antecipou o debate sobre a renovação do estado de emergência. A reunião plenária estava agendada para as 15 horas da próxima quarta-feira, mas foi reagendada para as 9.30 horas. Com esta mudança, o Governo poderá reunir em Conselho de Ministros ainda na tarde de quarta-feira, antecipando a entrada em vigor das novas restrições.

Há já vários dias que os epidemiologistas e especialistas em saúde pública pediam ao governo a antecipação de novas medidas de restrição, para travar o crescimento exponencial de infeções por covid-19 previsto para as próximas semanas. Ao final do dia deste sábado, o Parlamento indicou que poderá haver uma antecipação de 24 horas.

Até ver, mantém-se para terça-feira a reunião no Infarmed, entre decisores políticos e peritos. A Assembleia da República tinha reservado a tarde do dia seguinte para discutir o pedido para que autorize a renovação do estado de emergência, previsivelmente durante 15 dias e com medidas mais duras. Mas este sábado ao fim da tarde, o gabinete do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, comunicou a antecipação do plenário para as 9.30 horas.

Se o Conselho de Ministros se reunir durante a tarde de quarta-feira, será viável a entrada em vigor das novas restrições ainda nesse dia ou no dia seguinte.

É expectável que Portugal volte e atravessar um confinamento semelhante ao que foi decretado no início da pandemia, mas os detalhes ainda não foram revelados pelo Governo.