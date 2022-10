Parlamento aprova audição do ministro da Saúde sobre Estatuto do SNS

JN/Agências Hoje às 16:52 Facebook

Twitter

Partilhar

O parlamento aprovou hoje, por unanimidade, um requerimento do PS para ouvir o ministro Manuel Pizarro sobre o novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS), confirmou à Lusa o deputado socialista Luís Soares.

O requerimento, aprovado por unanimidade em reunião da comissão parlamentar da Saúde, é para uma audição do ministro da Saúde para discutir os próximos passos do Estatuto do SNS.

Foi também votado e aprovado por unanimidade um outro requerimento de audição parlamentar de Manuel Pizarro sobre o relatório anual de acesso a cuidados de saúde nos estabelecimentos do SNS e entidades convencionadas, relativo a 2021, e sobre as perspetivas e planos do Governo para o futuro do SNS.

PUB

Na mesma reunião, o PS apresentou também um requerimento oral para solicitar ao Governo o envio do Relatório da Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia, obstetrícia e Bloco de Partos.

Em declarações à agência Lusa, o deputado Luís Soares justificou o requerimento afirmando que, de acordo com notícias recentes, a Comissão de Acompanhamento terá proposto o encerramento de urgências obstétricas.

"Não sabemos se correspondem à realidade", afirmou o deputado, sublinhando que o PS quer conhecer o conteúdo do relatório, que já terá sido entregue ao Governo, para sustentar as suas posições políticas "com base em factos".

O requerimento não chegou a ser votado, porque não constava da ordem de trabalhos, mas os partidos concordaram que a mesa solicitasse ao Governo o envio do relatório, independentemente do resultado da votação na próxima reunião.