Parlamento aprova exames para melhoria de nota do secundário

JN/Agências Ontem às 21:20, atualizado hoje às 01:19 Facebook

Twitter

Partilhar

A Assembleia da República aprovou, com votos contra do PS, a realização de exames nacionais para melhorar a classificação interna no ensino secundário, uma possibilidade que não estava prevista no âmbito das medidas excecionais devido à pandemia.

O texto final apresentado pela Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto foi aprovado em votação final global na reunião plenária desta quinta-feira, com os votos favoráveis das duas deputadas não-inscritas e de todos os partidos, à exceção do PS que se opôs à medida.

A medida resulta de iniciativas do PSD, CDS-PP e pelo Pessoas-Animais-Natureza (PAN), votadas na generalidade há duas semanas.

À semelhança do ano passado, também este ano o Governo decidiu cancelar todas as provas de aferição e os exames finais do 9.º ano, devido à pandemia da covid-19, mantendo apenas os exames nacionais do secundário.

No entanto, as medidas excecionais do executivo previam que estes exames servissem apenas como provas de ingresso no ensino superior, não sendo contabilizadas na classificação média interna e, por isso, os alunos finalistas não teriam a oportunidade de melhorar essa nota.