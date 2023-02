Parlamento aprova suspensão de mandato de Pedro Nuno até julho

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 20:03 Facebook

O Parlamento aprovou, esta quarta-feira, o prolongamento da suspensão do mandato de deputado de Pedro Nuno Santos até ao início de julho. Se não assumir o lugar nessa altura, o ex-ministro das Infraestruturas terá de renunciar ao mandato.

Pedro Nuno Santos tinha solicitado, a 4 de janeiro - uma semana depois de se ter demitido do Executivo -, a suspensão do mandato de deputado durante 30 dias. Agora, deu entrada com um pedido de prorrogação da suspensão do mandato por mais cinco meses, aprovado esta quarta-feira pela Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados.

Segundo o "Público", Pedro Nuno alegou "motivos pessoais e familiares". Uma vez que os parlamentares não podem suspender o mandato por períodos superiores a seis meses, no início de julho o socialista terá de optar: ou assume o lugar na bancada ou renuncia em definitivo ao mandato.

Apesar da suspensão, Pedro Nuno Santos irá regressar a São Bento pelo menos uma vez nos próximos tempos: quando for chamado a pronunciar-se no âmbito da comissão de inquérito à TAP, ainda com data a anunciar.

O ex-governante, eleito para o Parlamento como cabeça de lista do PS por Aveiro, continuará a ser substituído no cargo por Rosa Venâncio. Esta tinha integrado a lista socialista pelo referido círculo no nono lugar, o primeiro não eleito. No entanto, como Pedro Nuno foi para o Governo, já exercia funções como deputada desde o início da legislatura.

Pedro Nuno Santos demitiu-se do Governo a 29 de dezembro, na sequência do caso da indemnização de 500 mil euros paga a Alexandra Reis, ex-administradora da TAP. No final de janeiro, o agora ex-ministro admitiu que tinha dado autorização, por Whatsapp, para que o pagamento fosse feito.