Parlamento aprova voto de condenação do PS sobre "câmara de gás"

A Assembleia da República aprovou, esta semana, o voto de condenação do PS sobre o episódio da "câmara de gás" que gerou polémica em abril, depois de o presidente da Câmara da Trofa ter colocado "gosto" numa publicação de Facebook feita por um funcionário do Município, que sugeria que os deputados fossem gaseados.

Para os deputados socialistas, "tal sugestão, que mereceu o aval de um autarca com especial responsabilidade pública, constitui não apenas uma alusão ofensiva para os milhões de vítimas dos campos de extermínio nazis, mas também um incitamento à violência contra a Assembleia da República e os seus deputados".

No voto de condenação, o PS sublinha ainda que "todos os titulares de cargos políticos, democraticamente eleitos, têm um especial dever de salvaguardar os valores da nossa democracia e condenarem, sem margem para dúvida, qualquer expressão que incite à violência e ao descrédito da instituição democrática por excelência que é a Assembleia da República".

Autarca colocou "gosto" em duas publicações

Recorde-se que o episódio, então noticiado pelo JN, surgiu no âmbito da cerimónia do 25 de Abril no Parlamento, em relação à qual o funcionário municipal se insurgiu, através das redes sociais. "Se houver quem ponha aquele espaço a funcionar como uma câmara de gás, eu pago o gás", afirmou o coordenador da equipa de assistentes operacionais da Câmara da Trofa, no final de um texto publicado a 19 de abril, no perfil pessoal de Facebook.

O trabalhador reafirmaria tudo em novo "post", a 26 de abril, um dia depois de o JN ter avançado a notícia. Fez a mesma publicação também no grupo público de Facebook "Trofa", a qual colheu a anuência de Sérgio Humberto, com novo "gosto" a partir do perfil pessoal do autarca do PSD. Nesta nova publicação, o funcionário público começava por escrever: "venho por este meio afirmar e reafirmar que se for preciso pago o gás".

O presidente da Câmara da Trofa reagiu, então, em comunicado, afirmando ter colocado "gosto" sem ler a publicação até ao fim. "O "gosto" identificava-se apenas e só com a discordância do autor em relação à realização das comemorações do 25 de abril", justificou Sérgio Humberto, afirmando que "não ler até ao fim é um erro".

O autarca não explicou, contudo, o que o levou a voltar a "gostar" do novo "post" do mesmo funcionário, que, após o JN ter noticiado o episódio, tornou a publicar o texto em que sugeria para a Assembleia da República uma ação idêntica aos extermínios levados a cabo pelo regime nazi, que durante a Segunda Guerra Mundial matava os presos dos campos de concentração em câmaras de gás.